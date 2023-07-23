Beginilah detik-detik pencurian mobil yang terparkir di pinggir Jalan Malioboro, Kalideres, Jakarta Barat. Pencurian yang terekam CCTV ini hanya berlangsung dalam hitungan detik.

Aksi pencurian mobil ini terjadi pada Minggu (23/7/2023) dini hari. Tak hanya mobil, namun dokumen penting yang berada didalam mobil turut raib.

Warga berharap kepada petugas kepolisian setempat melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku agar lokasi ini kembali aman.

(fru)

