Aksi Nekat Maling, Curi Mobil yang Parkir di Pinggir Jalan Kalideres Terekam CCTV

Miftahul Ghani, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 18:00 WIB
Beginilah detik-detik pencurian mobil yang terparkir di pinggir Jalan Malioboro, Kalideres, Jakarta Barat. Pencurian yang terekam CCTV ini hanya berlangsung dalam hitungan detik.
 
Aksi pencurian mobil ini terjadi pada Minggu (23/7/2023) dini hari. Tak hanya mobil, namun dokumen penting yang berada didalam mobil turut raib.
 
Warga berharap kepada petugas kepolisian setempat melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku agar lokasi ini kembali aman.

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

