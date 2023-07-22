Dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 pekan ke-4 PSM Makassar sukses kandaskan Persib Bandung dengan skor 2-4. Pertandingan sendiri digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Gol PSM Makassar dicetak oleh Kenzo Nambu (10’), Victor Dethan (28’), Everton (40’), dan And Harjito (90+1’). Sementara Persib, mereka hanya bisa mencetak dua gol bunuh diri lewat aksi Yuran (85’) dan Marc Klok (88’).

Hasil ini membuat Persib melanjutkan tren negatifnya yang belum pernah menang di Liga 1 2023-2024.

