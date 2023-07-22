...

Highlight Drama 6 Gol PSM Makassar vs Persib Bandung, Maung Bandung Tumbang 2-4

Muhammad Gazza Roosaryatama, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 22:00 WIB
A A A
Dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 pekan ke-4 PSM Makassar sukses kandaskan Persib Bandung dengan skor 2-4. Pertandingan sendiri digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7/2023) pukul 19.00 WIB. 
 
Gol PSM Makassar dicetak oleh Kenzo Nambu (10’), Victor Dethan (28’), Everton (40’), dan And Harjito (90+1’). Sementara Persib, mereka hanya bisa mencetak dua gol bunuh diri lewat aksi Yuran (85’) dan Marc Klok (88’). 
 
Hasil ini membuat Persib melanjutkan tren negatifnya yang belum pernah menang di Liga 1 2023-2024.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini