Okezone Radio kembali menggelar event musik Music Zone di anjungan Sarinah. Setiap minggunya Music Zone menghadirkan musisi-musisi terbaik tanah air. Event yang dibawakan Laras Tahira dari program Good Afternoon Zone ini ada setiap hari Jumat mulai jam 5 sore.

Pada Music Zone edisi kali ini, Jumat (21/7/2023), ada penampilan keren dari V1RST, Girl Group beranggotakan 7 gadis cantik. Selain itu, ada juga UN1TY, Boy Group beranggotakan Shandy, Gilang, Fenly, Fajri, Zweitson, dan Fiki.

(fru)

