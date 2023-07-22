...

Aparat Gabungan Sita 52 Ribu Botol Miras di Indramayu Berkat Laporan Masyarakat

Andrian Supendi, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 19:31 WIB
Aparat gabungan membongkar keberadaan 5 gudang miras di Kabupaten Indramayu. Total aparat mengumpulkan barang bukti sekitar 52 ribu botol miras berbagai merk atau setara 3 ribu dus lebih. Pengungkapan ini berawal dari aduan masyarakat terkait keberadaan miras-miras itu melalui call center Kodam III Siliwangi.
 
Miras-miras yang berhasil diamankan kemudian akan dibawa ke Rupbasan Indramayu untuk dititipkan sebelum dimusnahkan.

(fru)

