...

Penggiat Budaya Datangi Kantor DPRD DIY, Laporkan Pernikahan Anjing yang Gunakan Adat Jawa

Gunanto Farhan, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 12:20 WIB
A A A
Puluhan penggiat budaya Jawa di Yogyakarta mendatangi kantor DPRD DIY untuk melayangkan protes pernikahan anjing yang digelar dengan konsep budaya adat Jawa. Para penggiat budaya ini sakit hati karena acara tersebut dinilai telah melecehkan nilai budaya yang dilindungi negara.
 
Mereka berharap protes ini dapat ditindaklanjuti dan diteruskan ke tingkat pusat agar ada teguran dan sanksi tegas bagi pihak penyelenggara pernikahan tersebut.

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

