Puluhan penggiat budaya Jawa di Yogyakarta mendatangi kantor DPRD DIY untuk melayangkan protes pernikahan anjing yang digelar dengan konsep budaya adat Jawa. Para penggiat budaya ini sakit hati karena acara tersebut dinilai telah melecehkan nilai budaya yang dilindungi negara.

Mereka berharap protes ini dapat ditindaklanjuti dan diteruskan ke tingkat pusat agar ada teguran dan sanksi tegas bagi pihak penyelenggara pernikahan tersebut.

