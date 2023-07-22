Seorang pemuda menjadi bulan-bulanan massa, Jumat (21/7/2023). Pemuda berbaju orange itu kedapatan membawa kabur motor. Aksi dilakukan di area parkir liar Kolong Roxi, Gambir, Jakpus.

Pemuda itu kedapatan oleh juru parkir saat menuntun motor. Warga yang emosi langsung menghakimi pelaku hingga babak-belur. Beruntung polisi datang ke TKP berhasil mengevakuasi AH (17).

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

