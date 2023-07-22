Bacapres Ganjar Pranowo blusukan di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7). Ganjar blusukan usai lari pagi dengan jarak kurang lebih 1,7 kilometer.

Sejumlah tokoh hadir seperti Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor Bima Arya hingga sejumlah politisi PDIP.

Usai menyapa pedagang dan pembeli di pasar, Ganjar menikmati kopi pagi bersama.

Reporter: Putra Ramadhany Astyawan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

