Bacapres Ganjar Pranowo lari pagi bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Keduanya datang bersamaan ke titik awal lari pagi di Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7). Ganjar dan Gibran tiba pukul 06.27 WIB disambut ratusan warga.

Teriakan Ganjar Presiden menggema dari warga yang berkerumun. Ganjar mengenakan baju hitam, sedang Gibran mengenakan baju abu-abu. Keduanya langsung mengajak masyarakat untuk berlari.

Warga tak kalah antusias dan banyak yang mengikuti dengan berlari di belakang.

Reporter: Felldy Utama

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

