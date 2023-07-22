...

Seru! Ganjar dan Gibran Tampil Kompak saat Lari Pagi di Bogor

Felldy Utama, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 08:02 WIB
Bacapres Ganjar Pranowo lari pagi bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Keduanya datang bersamaan ke titik awal lari pagi di Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7). Ganjar dan Gibran tiba pukul 06.27 WIB disambut ratusan warga.
 
Teriakan Ganjar Presiden menggema dari warga yang berkerumun. Ganjar mengenakan baju hitam, sedang Gibran mengenakan baju abu-abu. Keduanya langsung mengajak masyarakat untuk berlari.
 
Warga tak kalah antusias dan banyak yang mengikuti dengan berlari di belakang.
 
Reporter: Felldy Utama
Produser: B.Lilia Nova

