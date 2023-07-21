Bali United memetik kemenangan penting atas Arema FC di laga pekan keempat Liga 1 2023-2024, Jumat (21/7) malam. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu menang dengan skor 3-1. Duel Bali United vs Arema FC berlangsung sengit sejak menit awal kedua tim saling serang dan menghadirkan sederet peluang berbahaya.

Arema FC berhasil unggul lebih dulu lewat sundulan Gustavo Almeida saat pertandingan baru memasuki menit ke-13. Ricky Fajrin mencetak gol indah untuk Bali United dengan melepaskan tendangan roket untuk membobol gawang Arema FC (65’). Dua gol lainnya Bali United ke gawang Arema FC dibukukan oleh Elias Dolah (35’) dan Jefferson (69’).

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News