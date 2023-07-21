Ribuan warga berebut kue apem dalam tradisi perayaan tahun baru islam atau malam suro di Desa Bulurejo, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Kue ape disebar dari 3 menara di komplek Bangsal Padoan dengan iringan gending gamelan Jawa.

Sejumlah warga percaya apem yang didapat bisa mendatangkan berkah dan menolak bala. Setelah pembagian kue apem tradisi dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk.

(fru)

