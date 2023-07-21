Kebakaran hutan terjadi di Desa Semanding dan Desa Sraten, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Angin kencang dan banyaknya rumput serta sampah kering membuat api terus membesar dan kebakaran makin meluas.

Proses pemadaman mengalami kesulitan karena angin kencang dan lokasi terjal yang membuat mobil damkar tidak bisa menjangkau lokasi. Besarnya kobaran api bahkan sudah mulai mengancam permukiman penduduk dan sekolahan. Pemadaman dilakukan dengan alat seadanya oleh warga dibantu anggota TNI-Polri untuk melokalisir api.

(fru)

