Sekelompok remaja di bawah umur tengah asik berpesta miras sambil berjoged hingga melakukan aksi kekerasan. Anak-anak tersebut tergabung dalam grup Bajing Kids diketahui peristiwa terjadi di sebuah villa di Kawasan Kuta, Bali.

Anak-anak tak hanya pesta miras namun juga melakukan aksi saling pukul dan tendang sebagai bentuk ucapan selamat datang bagi anggota baru.

Sejumlah anak-anak tersebut diketahui masih berstatus pelajar SMPN di Denpasar tersebut selanjutnya dilakukan pembinaan.

Polisi mengimbau agar semua pihak dapat bersinergi menjaga dan bertanggungjawab dalam memantau pendidikan dan aktivitas anak anak.

(fru)

