Video perpeloncoan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah terjadi di sebuah SMKN di Sukabumi, Jawa Barat. Para siswa baru dipaksa untuk menceburkan diri ke sawah berlumpur oleh seniornya sejumlah siswi bahkan pingsan saat mengikuti kegiatan tersebut.

Pihak sekolah membenarkan bahwa hal tersebut terjadi pada MPLS yang dilakukan sekolahnya, kegiatan yang awalnya lintas alam dan bakti sosial diwarnai dengan kegiatan yang di luar rencana yang diduga dilakukan oleh panitia dari siswa.

Pihak sekolah berencana akan melakukan evaluasi terhadap MPLS yang telah dijalankan selama 5 hari untuk 500 siswa baru.

