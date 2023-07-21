Seorang anggota TNI gadungan diamankan petugas Satgas Lantas Polda Metro Jaya dan Polisi Militer (PM) di Senen, Jakarta Pusat. Pemuda berusia 20 tahun ini diamankan akibat nekat mengenakan atribut Polisi Militer TNI saat berkendara dengan sepeda motor di Jalan Salemba Raya.

Penangkapan berawal saat anggota PM curiga dengan pakaian yang di kenakan pelaku dan meminta bantuan kepolisian yang tengah bertugas.

Ketika ditangkap, diketahui anggota gadungan tersebut memperoleh jaket beserta helm dan ban lengan di sebuah toko sedangkan radio panggil yang digunakannya merupakan milik ayahnya yang seorang petugas keamanan.

