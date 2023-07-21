Sebanyak 800 guru SD hingga SMA menggelar demo, Jumat (21/7). Protes dilakukan ratusan guru di Kabupaten Sikka, NTT.

Mereka mendatangi kantor Kejari, Polres, DPRD dan kantor Bupati. Tenaga pengajar itu menuntut bendahara, operator dan mantan Kadis KPO Sikka mengembalikan uang Rp642 juta.

Uang adalah dana sertifikasi bagi 810 guru yang diduga dipotong.

Kontributor: Joni Nura

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

