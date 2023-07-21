...

Miris! Remaja di Bekasi Ditangkap sedang Transaksi Narkoba Sintetis

Ahmad Jauhari Lutfi, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 08:52 WIB
Seorang remaja tertangkap sedang melakukan transaksi narkoba, Kamis (20/7). Pelaku ditangkap di Perumahan Graha Prima, Desa Mangun Jaya, Tambun, Bekasi. Awalnya warga curiga ada remaja mondar mandir dan memeriksa TKP.
 
Warga menemukan dua klip narkoba sintetis dan menunggu pemiliknya. Tak lama berselang, seorang remaja lain datang mengambil narkoba itu. Warga dan Satpol PP kemudian menangkap remaja pria itu.
 
