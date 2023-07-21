Seorang remaja tertangkap sedang melakukan transaksi narkoba, Kamis (20/7). Pelaku ditangkap di Perumahan Graha Prima, Desa Mangun Jaya, Tambun, Bekasi. Awalnya warga curiga ada remaja mondar mandir dan memeriksa TKP.

Warga menemukan dua klip narkoba sintetis dan menunggu pemiliknya. Tak lama berselang, seorang remaja lain datang mengambil narkoba itu. Warga dan Satpol PP kemudian menangkap remaja pria itu.

Kontributor: Ahmad Jauhari Lutfi

Produser: B.Lilia Nova

