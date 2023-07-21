...

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Ketinggian Abu Vulkanik Capai 5 Ribu Meter

Heri Fulistiawan, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 08:20 WIB
Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung Selatan, erupsi, Kamis (20/7). Ketinggian abu vulkanik sekitar 500 meter hingga 2 ribu meter.
 
Aktivitas gunung terpantau di Desa Hargo Pancuran, Rajabasa, Lampung Selatan. Erupsi terjadi tiga kali sejak pukul 08.35 hingga pukul 08.52 WIB.
 
Dalam seminggu, Gunung Anak Krakatau sudah erupsi sebanyak 195 kali. Saat ini, Jumat (21/7) Gunung Anak Krakatau berstatus siaga atau level tiga.
 
Kontributor: Heri Fulistiawan
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

