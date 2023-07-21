Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto siap memenuhi panggilan kedua dari Kejaksaan Agung.

Airlangga diminta memberikan keterangan dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Namun hingga kini, Airlangga mengaku belum mendapat surat pemanggilan resmi dari Kejagung.

Terkait absennya dalam panggilan pertama, Airlangga menyebut pemanggilan tersebut terbentur dengan kegiatan yang telah diagendakan.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

