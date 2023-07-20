Puluhan emak-emak di Kota Singkawang antusias mengikuti turnamen bulu tangkis lokal, yang digelar Klub Badminton Borneo Putra. Turnamen ini menjadi ajang penyalur hobi para pebulu tangkis putri di Kota Singkawang dan sekitar Sambas

Digelar secara swadaya, turnamen lokal ini dimulai sejak Selasa (18/7) pagi. Turnamen badminton khusus putri ini diikuti oleh 80 lebih peserta. Selain sebagai penyalur hobi, turnamen ini juga menjadi ajang untuk menyaring pemain putri berpotensi

(fru)

