Sebanyak 13 unit ruko di Pasar Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat ludes terbakar, Kamis (20/7) malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, dugaan sementara api berasal dari korsleting arus pendek listrik dari salah satu ruko yang terbakar.

