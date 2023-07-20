Lapak kardus dan ban di Pulo Gebang, Cakung, terbakar, Kamis (20/7). Api diketahui berasal dari lapak kardus milik Bonar yang ditinggal pemilik. Tak lama api merembet ke lapak ban fulkanisir milik Andi.

Banyaknya material mudah terbakar membuat api makin berkobar. Sejumlah kendaraan seperti mobil dan motor ikut terbakar.

Api baru berhasil dijinakkan setelah 12 mobil pemadam dikerahkan.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News