ODGJ Mengamuk, Teriak Ambulans dan Mengaku Sakit Jiwa di Duren Sawit

Muhammad Farhan, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2023 11:20 WIB
Pria ODGJ mengamuk di Jalan Perumnas Raya, Duren Sawit, Rabu (19/7). JS mengamuk dan berteriak minta tolong memanggil ambulans pukul 23.47 WIB. ODGJ itu berontak dari pegangan sejumlah pria yang mengamankannya.
 
JS warga Buaran II dan berdomisili tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini, Kamis (20/7) JS dibawa ke RSJ Duren Sawit oleh polisi dan jalani perawatan.
 
Reporter: Muhammad Farhan 
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

