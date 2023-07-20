Pria ODGJ mengamuk di Jalan Perumnas Raya, Duren Sawit, Rabu (19/7). JS mengamuk dan berteriak minta tolong memanggil ambulans pukul 23.47 WIB. ODGJ itu berontak dari pegangan sejumlah pria yang mengamankannya.

JS warga Buaran II dan berdomisili tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini, Kamis (20/7) JS dibawa ke RSJ Duren Sawit oleh polisi dan jalani perawatan.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

