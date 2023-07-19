...

Keseruan Panggung Okezonekustik di Anjungan Sarinah

Feri Usmawan, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 19:56 WIB
Panggung Okezonekustik digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, belum lama ini. Dipandu Laras Tahira, panggung musik ini menghadirkan tiga bintang tamu: Allan Andersen, Nadhira Suri, dan Nafa Awalia.
 
Bagi Okezoners yang berhalangan hadir di Anjungan Sarinah, bisa tune in di 88.4 FM Okezone Radio Jakarta dan 89.7 FM Okezone Radio Bandung. Sementara untuk yang berada di luar kota, bisa tune in lewat Star Radio Padang, Rasi FM Magetan, dan Bomantara FM Singkawang.
 
Menariknya, kalian juga bisa mendengarkan MUSIC ZONE melalui Live Streaming di Portal Okezone.com.
 
Terus dengarkan Okezone Radio untuk musik-musik terbaik dan informasi seputar musisi yang akan tampil di MUSIC ZONE, lewat frekuensi 88.4 FM Jakarta dan 89.7 FM Bandung, atau Anda bisa streaming di https://bit.ly/okezoneradiojakarta.
 
Penasaran lihat penampilan ketiga bintang tamu tersebut? Simak videonya berikut ini.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

