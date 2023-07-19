Panggung Okezonekustik digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, belum lama ini. Dipandu Laras Tahira, panggung musik ini menghadirkan tiga bintang tamu: Allan Andersen, Nadhira Suri, dan Nafa Awalia.

Bagi Okezoners yang berhalangan hadir di Anjungan Sarinah, bisa tune in di 88.4 FM Okezone Radio Jakarta dan 89.7 FM Okezone Radio Bandung. Sementara untuk yang berada di luar kota, bisa tune in lewat Star Radio Padang, Rasi FM Magetan, dan Bomantara FM Singkawang.

Menariknya, kalian juga bisa mendengarkan MUSIC ZONE melalui Live Streaming di Portal Okezone.com.

Terus dengarkan Okezone Radio untuk musik-musik terbaik dan informasi seputar musisi yang akan tampil di MUSIC ZONE, lewat frekuensi 88.4 FM Jakarta dan 89.7 FM Bandung, atau Anda bisa streaming di https://bit.ly/okezoneradiojakarta.

Penasaran lihat penampilan ketiga bintang tamu tersebut? Simak videonya berikut ini.

