Momen libur Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah digunakan masyarakat untuk liburan dan berekreasi di Taman Impian Jaya Ancol. Berdasarkan data pengunjung yang masuk, terdapat puluhan ribu pengunjung telah mendatangi dan masuk kedalam unit rekreasi hingga pantai.

Melihat antusiasme masyarakat, diperkirakan pengunjung pada hari libur ini dapat mencapai 40 ribu lebih. Taman Impian Jaya Ancol sendiri menjadi pilihan berwisata karena tarifnya yang cukup terjangkau.

Kontributor: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

