Masyarakat Desa Buluh Cawang, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan digegerkan dengan adanya sumur bor yang mengeluarkan semburan gas. Semburan gas dapat mengeluarkan percikan api jika disulut dengan korek.

Peristiwa tersebut bermula saat pemilik tanah akan membuat sumur bor untuk membuka usaha pabrik tahu, namun sumur bor justru mengeluarkan semburan gas dan berbau, Pemerintah Desa telah menutup lokasi sumur agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

Kontributor: Fitriadi

(fru)

