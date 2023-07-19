...

Belasan Rumah Warga Termasuk Masjid di Aceh Rusak Usai Diterjang Puting Beliung

Armia Jamil, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 17:20 WIB
Belasan rumah warga termasuk 1 kubah masjid di Desa Trieng, Cot Girek, Aceh Utara rusak berat usai diterjang angin puting beliung 
 
Angin puting beliung datang bersama hujan deras, beruntung tidak ada korban jiwa dala peristiwa ini namun 5 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena atap rumahnya hilang disapu angin puting beliung.
 
Warga berharap adanya bantuan dari Pemerintah untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat angin puting beliung.
 
Kontributor: Armia Jamil

