Mendag Zulkifli Hasan meninjau Pasar Bakauheni, Lampung Selatan untuk memantau kestabilan harga sembako dan barang kebutuhan lain, Rabu (19/7). Sejumlah pedagang mengaku harga barang saat masih stabil terutama harga sembako dan bumbu dapur.

Dalam kunjungan kali ini, Zulhas meminta Pemda merenovasi pasar karena terlihat kumuh dan mengganggu lalu lintas. Sementara, Kepala Desa Bakauheni meminta Mendag merelokasi Pasar Siger ke Pasar Baru Bakauheni.

Mendag berharap usulan relokasi harus dikaji karena jangan sampai memberatkan pedagang.

Kontributor: Heri Fulistiawan

