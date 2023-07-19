...

Tinjau Pasar Bakauheni, Mendag Minta Pemda Renovasi Pasar Karena Terlihat Kumuh

Heri Fulistiawan, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 20:16 WIB
Mendag Zulkifli Hasan meninjau Pasar Bakauheni, Lampung Selatan untuk memantau kestabilan harga sembako dan barang kebutuhan lain, Rabu (19/7). Sejumlah pedagang mengaku harga barang saat masih stabil terutama harga sembako dan bumbu dapur.
 
Dalam kunjungan kali ini, Zulhas meminta Pemda merenovasi pasar karena terlihat kumuh dan mengganggu lalu lintas. Sementara, Kepala Desa Bakauheni meminta Mendag merelokasi Pasar Siger ke Pasar Baru Bakauheni.
 
Mendag berharap usulan relokasi harus dikaji karena jangan sampai memberatkan pedagang.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

