Ribuan warga di Kota Sambas, Kalimantan Barat, tumpah ruah mengikuti pawai, tahun baru islam 1 Muharam, yang jatuh pada hari ini, Rabu (19/7). Melalui momen hari besar islam ini, diharapkan berdirinya masjid 1001 kubah dapat terwujud.

Tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Oesman Sapta Oedang, atau akrab disapa OSO, memberikan lima belas paket umroh kepada masyarakat Sambas di acara pawai ini.

Oso pun menyerahkan bantuan tiga hektare lahan untuk perluasan Ponpes Dar Adz-Dzakirin menjadi Islamic Center.

Kontributor: Uun Yuniar

Prodser: Dinda Elita

(fru)

