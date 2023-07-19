Korban tewas kecelakaan kereta api di perlintasan Jalan Marah Rusli, Kel. Selawan, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Sumatera Utara, merupakan seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Meranti, Asahan.

Faktor penyebab kecelakaan diduga akibat jalan rusak. Atas kejadian tersebut, petugas kereta api memasang imbauan. Korban tewas di lokasi setelah mengalami luka berat di bagian kepala.

Mobil korban terpental 15 meter setelah ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Korban dilepas dengan penghormatan terkahir.

Kontributor: Ulil Amri

Produser: Dinda Elita

(fru)

