Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu (19/7). Sebuah sepeda motor yang membawa satu keluarga ditabrak truk sampah di turunan tol Ancol. Akibat kecelakaan ini, satu perempuan hamil tewas di tempat.

Menurut saksi mata, motor korban berada di depan laju truk dari arah Lodan menuju Ancol. Kemudian, tak lama berselang truk tersebut menghantam motor korban dari belakang. Korban meninggal dunia dibawa menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Sementara korban luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

