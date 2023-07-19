Bacapres PDIP Ganjar Pranowo mengaku sempat diberi desain baju hitam-putih oleh Presiden Jokowi. Momen ini diceritakannya saat menghadiri acara Silaturahmi 1 Muharam 1445 H Relawan Ganjar Pranowo.

Ganjar mengisahkan sempat makan siang bersama Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, Ganjar banyak membahas hal dengan Jokowi, termasuk soal relawan. Setelah itu, Jokowi memberikan sepucuk kertas yang bergambar desain baju.

Di depan para relawan, Ganjar mengatakan bahwa Jokowi sangat perhatian. Bahkan sampai ke detail baju, dengan merekomendasikan apa yang bagus untuk Ganjar kenakan.

Reporter: Achmad Al Fiqri

Produser: Dinda Elita

(fru)

