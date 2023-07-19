...

Menpora Dito Ariotedjo Sambut Kedatangan Tim Paduan Suara Solideo Voice Peraih Juara Dunia

Hasnugara, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 12:00 WIB
A A A
Kedatangan tim paduan suara Solideo Voice disambut Menpora Dito Ariotedjo, Rabu (19/7). Ia merasa bangga melihat prestasi yang diukir anak-anak muda di bidang paduan suara itu. 
 
Sebelumnya, paduan suara Solideo Voice dari NTT tampil memukau di World Choir Games Festival, Korsel. Mereka berhasil meraih juara satu dalam lomba paduan suara Gereja se-dunia di Korsel.
 
Menariknya, paduan suara Solideo Voice mengalahkan sekitar 80-an negara di dunia.
 
Kontributor: Hasnugara 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

