Kedatangan tim paduan suara Solideo Voice disambut Menpora Dito Ariotedjo, Rabu (19/7). Ia merasa bangga melihat prestasi yang diukir anak-anak muda di bidang paduan suara itu.

Sebelumnya, paduan suara Solideo Voice dari NTT tampil memukau di World Choir Games Festival, Korsel. Mereka berhasil meraih juara satu dalam lomba paduan suara Gereja se-dunia di Korsel.

Menariknya, paduan suara Solideo Voice mengalahkan sekitar 80-an negara di dunia.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Akira Aulia W

(fru)

