Petugas gabungan dari PT KAI dibantu masyarakat saat ini masih melakukan proses evakuasi bangkai truk yang terlibat kecelakaan dengan kereta api (KA) Brantas, Selasa (18/7). Proses evakuasi bangkai truk terus dilakukan dengan menarik menggunakan tambang yang diikatkan ke truk lainnya.

Evakuasi terkendala posisi truk yang berada di antara jembatan, sehingga diperlukan kendaraan besar untuk menarik bangkai truk. Diketahui tabrakan KA Brantas dan truk trailer menyebabkan ledakan api yang cukup besar.

Kontributor: Arif Budianto & Eka Setiawan

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News