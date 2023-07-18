Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diminta mengamankan stok pangan dalam menghadapi anomali cuaca akibat fenomena El Nino. Presiden Jokowi melalui rapat terbatas meminta agar persolan El Nino ditangani secara serius.

Kementerian Pertanian (Kementan) diminta menyiapkan langkah antisipasi agar El Nino tidak mempengaruhi stok pangan, terutama beras. Kementan juga diminta untuk memetakan daerah-daerah yang memiliki sumber air cukup atau daerah hijau.

Reporter: Refika Sibarani & Bagus Prasetia

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

