Polisi Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa dalam Tabrakan Kereta dan Truk di Semarang

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 22:00 WIB
Polrestabes Semarang memastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tabrakan kereta api dengan truk trailer di jembatan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Pascakejadian, polisi telah mengevakuasi truk yang melintang di lokasi kejadian dan menggeser lokomotif di lokasi kejadian.
 
Informasi awal menyebut Kereta tertabrak saat sopir truk meminta pertolongan kepada penjaga pintu kereta karena truk mengalami mogok.
 
Produser: Kristo Suryokusumo

