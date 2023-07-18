Kereta Api Brantas jurusan Jakarta-Blitar menabrak truk trailer di jembatan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7) malam. Dalam video yang diambil oleh warga, tabrakan terjadi cukup keras hingga terjadi ledakan saat kereta menghantam truk.

Akibat tabrakan ini, truk terseret sekitar 50 meter dari perlintasan. Belum diketahui apakah ada korban dalam insiden ini. Akibat insiden ini, perjalanan kereta dari arah Jakarta maupun ke Jawa Timur mengalami gangguan.

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

