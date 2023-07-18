Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik pemikiran yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sukses, karena jarang melakukan penindakan bagi pelaku korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT).

Luhut menyebut pemikiran tersebut kampungan, dan menegaskan jika penindakan dan OTT semakin sedikit, maka KPK bisa berhemat. Dengan melakukan pencegahan, Luhut menyebut KPK dapat menghemat ratusan triliun dan meningkatkan pajak.

