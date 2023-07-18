Menjelang operasional penuh LRT Jabodebek secara komersial pada bulan Agustus 2023, Kemenhub telah menetapkan tarif bagi LRT Jabodebek. Dalam keputusan tersebut telah ditetapkan bahwa tarif LRT Jabodebek yakni Rp5.000 untuk 1 Km pertama, dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya.

Seluruh stasiun LRT Jabodebek yang berjumlah 18 stasiun telah terkoneksi dengan moda transportasi lainnya untuk memudahkan masyarakat dari dan menuju stasiun LRT Jabodebek.

LRT Jabodebek berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, serta pihak Swasta dalam penyiapan konektivitas dengan transportasi lain di seluruh stasiun LRT Jabodebek.

Produser: Hendra Kaswara

(fru)

