Tarif LRT Jabodebek Resmi Ditetapkan, Konektivitas dengan Moda Transportasi Lainnya Disiapkan

Hendra Kaswara, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 18:02 WIB
Menjelang operasional penuh  LRT Jabodebek secara komersial pada bulan Agustus 2023, Kemenhub  telah menetapkan tarif bagi LRT Jabodebek. Dalam keputusan tersebut telah ditetapkan bahwa tarif LRT Jabodebek yakni Rp5.000 untuk 1 Km pertama, dan  selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya. 
 
Seluruh stasiun LRT Jabodebek yang berjumlah 18 stasiun telah terkoneksi dengan moda transportasi lainnya untuk memudahkan masyarakat dari dan menuju stasiun LRT Jabodebek.
 
LRT Jabodebek berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, serta pihak Swasta dalam penyiapan konektivitas dengan transportasi lain di seluruh stasiun LRT Jabodebek.
 
