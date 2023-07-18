...

Miris! 2 Kelompok Pelajar Tawuran di Penjaringan, 1 Orang Jadi Bulan-bulanan

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 12:20 WIB
Aksi tawuran yang melibatkan antar kelompok pelajar terjadi di Jalan Raya Bandengan Utara, Jakarta Utara, tepatnya di sebelah Jembatan Bandengan Utara. 
 
Dua kelompok pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah terlibat saling serang dengan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan senjata tajam.
 
Salah satu pelajar bahkan menjadi sasaran empuk puluhan pelajar yang menangkapnya. 
 
Warga mengatakan, aksi tawuran antar kelompok pelajar ini terjadi pada Senin (17/7/2023).
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan

