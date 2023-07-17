Aceh, memiliki beragam kuliner dan objek wisata yang menarik. Salah satunya yakni Pulau Gosong yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pulau Gosong ini merupakan pulau kecil yang tidak berpenghuni.

Pulau Gosong ini sangat cocok bagi penyuka diving maupun snorkling. Pasalnya pulau ini menyajikan panorama eksotis dan beragam makhluk hidup di laut. Mulai dari ikan badut, napoleon, kima raksasa hingga terumbu karang yang indah.

Untuk menuju ke pulau ini, membutuhkan waktu 15 menit dari bibir Pantai Ujung Serangga. Transportasi yang digunakan merupakan perahu motor milik nelayan setempat.

Kontributor: Erdawati

Produser: Akira Aulia W

