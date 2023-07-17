...

Prabowo Kunjungi Pangandaran Disambut Susi Pudjiastuti dan Ratusan Warga

Irfan Ramdiansyah, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 21:00 WIB
Menhan yang juga Bacapres Prabowo Subianto tiba di Pangandaran disambut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan ratusan warga, Senin (17/7). Kunjungan Prabowo dilakukan untuk membagikan mesin kapal kepada sejumlah nelayan dan pelepasan rausan anak penyu atau tukik.
 
Prabowo menyebut bantuan mesin kapal diharapkan mampu membantu nelayan untuk memperoleh hasil laut yang lebih maksimal. Usai pemberian bantuan mesin motor dan pelepasan tukik, Prabowo diajak ke kediaman mantan Mentri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

