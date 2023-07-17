Menhan yang juga Bacapres Prabowo Subianto tiba di Pangandaran disambut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan ratusan warga, Senin (17/7). Kunjungan Prabowo dilakukan untuk membagikan mesin kapal kepada sejumlah nelayan dan pelepasan rausan anak penyu atau tukik.

Prabowo menyebut bantuan mesin kapal diharapkan mampu membantu nelayan untuk memperoleh hasil laut yang lebih maksimal. Usai pemberian bantuan mesin motor dan pelepasan tukik, Prabowo diajak ke kediaman mantan Mentri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

(fru)

