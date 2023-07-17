Sebuah tenda pernikahan yang berada di Desa Tellumpoccoe, Marusu, Maros, Sulawesi Selatan diterjang angin kencang yang disertai hujan. Akibatnya sejumlah tamu undangan panik dan berhamburan menyelamatkan diri, meski diterjang angin kencang, prosesi pernikahan tetap dilaksanakan dengan khidmat

Salah satu kerabat mengaku kejadian berawal saat tenda pengantin tiba-tiba diterjang angin kencang padahal kondisi sebelumnya cuaca terlihat panas dan cerah.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News