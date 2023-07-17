...

Detik-Detik Tenda Pernikahan Diterjang Angin Kencang di Maros, Tamu Undangan Panik

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 20:10 WIB
Sebuah tenda pernikahan yang berada di Desa Tellumpoccoe, Marusu, Maros, Sulawesi Selatan diterjang angin kencang yang disertai hujan. Akibatnya sejumlah tamu undangan panik dan berhamburan menyelamatkan diri, meski diterjang angin kencang, prosesi pernikahan tetap dilaksanakan dengan khidmat
 
Salah satu kerabat mengaku kejadian berawal saat tenda pengantin tiba-tiba diterjang angin kencang padahal kondisi sebelumnya cuaca terlihat panas dan cerah.

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

