Erick Thohir memastikan pergantian Wakil Menteri (Wamen) BUMN tidak menghambat program kerja, salah satunya terkait restrukturisasi keuangan BUMN Karya.

Erick Thohir menyebut akan ada pertemuan khusus dengan Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian (Sesmen), Deputi Kementerian pada Senin(17/7) malam, rapat itu terkait dengan percepatan pelaksanaan program kerja.

Sebelumnya, Erick Thohir menempatkan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri (Wamen) BUMN II, jabatan itu sebelumnya diisi oleh Kartika Wirjoatmodjo. Sementara, Kartika Wirjoatmodjo menggantikan posisi Pahala Nugraha Mansury sebagai Wamen BUMN I, Pahala sendiri diangkat Presiden sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Reporter: Edho Ramalan

(fru)

