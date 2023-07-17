...

Ganjar Pranowo Bertemu Airlangga Hartarto, Jajaki Komunikasi Politik?

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 17:43 WIB
Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo menyebutkan PDIP tetap membuka ruang komunikasi partai politik lainnya untuk bergabung dan berjuang bersama dalam Pilpres 2024.
 
Hal tersebut dikatakan Ganjar terkait pertemuannya dengan Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
 
Ganjar menyebut dirinya dan sejumlah petinggi partai politik merupakan satu almamater sehingga komunikasi selalu terjalin dengan baik.

