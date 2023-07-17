Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo menyebutkan PDIP tetap membuka ruang komunikasi partai politik lainnya untuk bergabung dan berjuang bersama dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut dikatakan Ganjar terkait pertemuannya dengan Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ganjar menyebut dirinya dan sejumlah petinggi partai politik merupakan satu almamater sehingga komunikasi selalu terjalin dengan baik.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News