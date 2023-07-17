...

Terkait Pemasangan Baliho, Ganjar Ingatkan Relawan Untuk Tertib Aturan dan Tidak Pasang Sembarangan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 18:27 WIB
Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo meminta para kader dan relawan untuk tidak sembarangan memasang baliho dan spanduk dirinya di tempat yang tidak seharusnya.
 
Ganjar meminta pemasangan baliho dan spanduk harus tetap tertib dan jangan sampai saling menutupi satu sama lain dan harus tetap melihat asas kepantasan dan mengikuti peraturan yang berlaku.
 
Sebelumnya, viral video pencopotan baliho Ganjar dilakukan pihak Danramil Muara Teweh atas perintah Dandim Barito Utara.

