Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota baru Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). Salah satunya, Pahala Mansury yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN kini menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

Pahala mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tekait tugas yang akan diembannya. Namun, Pahala mengatakan dirinya diberi arahan khusus oleh Jokowi untuk pengembangan perdagangan dan investasi internasional.

Reporter : Carlos Roy Fajarta Barus

Produser: Reza Ramadhan

