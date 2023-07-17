Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan beberapa pertimbangan dirinya memilih Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Jokowi ingin proyek BTS segera diselesaikan sebab waktu yang dimilikinya hanya sedikit menjelang pemilihan presiden 2024.

Jokowi mengatakan bahwa penyelesaian proyek BTS harus tetap berjalan. Sebab hal tersebut menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggalm

Alasan yang kedua, kata Jokowi, yakni saat ini kecepatan perubahan dunia sangat ditentukan oleh ICT.

Jokowi menyebut selain mengangkat Wamen Kominfo, dirinya akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan.

