Selan Melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, Presiden Joko Widodo juga melantik beberapa Wamen dan Wantimpres pagi ini, Senin (17/7/2023). Paiman Raharjo yang merupakan Rektor Universitas Moestopo menggantikan posisi yang ditinggalkan Budi Arie sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras.

Jokowi juga melantik Nezar Patria sebagai Wamenkominfo sebagai pendamping Budi Arie. Selain itu ada Pahala Mansury yang sebelumnya merupakan Wamen BUMN dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Menggantikan posisi Pahala Mansury sebagai Wamen BUMN adalah pengusaha sekaligus Duta Besar RI untuk Amerika Serikat adalah Rosan Roeslani. Serta politisi PPP Djan Farid Dilantik sebagai Wantimpres.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

