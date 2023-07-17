Hari pertama masuk sekolah diwarnai pemandangan berebut bangku di sejumlah daerah. Seperti di SD 1 Bojong Leles, Serang, orang tua datang bersama anaknya bahkan sebelum matahari terbit.

Mereka datang lebih awal untuk berebut bangku sekolah untuk sang anak. Bahkan agar tidak diisi oleh siswa lain, mereka menandai bangku sekolah dengan nama siswa di kertas.

Pemandangan serupa juga terjadi di SDN 4 Kedokan Agung, Indramayu. Orang tua murid rela menunggu di depan gerbang pintu masuk sekolah meski gerbang masih dikunci.

Usai penjaga sekolah membuka pintu gerbang, para orang tua murid ini berlarian ke ruang kelas untuk berebut bangku paling depan. Akibat berebut bangku sekolah, sejumlah orang tua sempat cekcok dengan orang tua murid lainnya.

Reporter: Mahesa Apriandi, Toiskandar

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

