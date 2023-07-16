Persija Jakarta kalahkan Bhayangkara Presisi Indonesia FC 4-1. Pertandingan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (16/7). Awal babak pertama, Persija Jakarta tampil ofensif dan merepotkan

Debutan Maciej Gajos, membuat Bhayangkara Presisi kewalahan. Namun, Bhayangkara Presisi justru mencetak gol lebih dulu. Macan Kemayoran kembali bermain ofensif dan menyamakan kedudukan

Berkat permainan ofensif itu, Macan Kemayoran menang 4-1.Pertandingan ini merupakan lanjutan pekan ketiga Liga 1 2023-2024

